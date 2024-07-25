Росія вивела з Азовського моря всі військові кораблі — Плетенчук

Загарбники бояться втратити свої кораблі в Азовському морі.

Російські загарбники вивели всі свої військові кораблі з акваторії Азовського моря.

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Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Він заявив, що російські загарбники могли вивести свої кораблі через те, що "почали щось підозрювати.

"В Азовському морі більше нема жодного військового корабля РФ. Здається вони почали щось підозрювати", - зазначив Плетенчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ЗСУ прокоментували ураження буксира та баржі РФ в Азовському морі.

Крім того, ми раніше інформували, що останній сторожовий корабель Росії вийшов з Криму.

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