Росія визнала свою атаку на енергетичні об'єкти України

РФ не приховує, що хоче позбавити українців електроенергії, а відповідно також води і тепла.

Сьогодні, 31 жовтня, Міністерство оборони Російської Федерації визнало, що знову завдало ударів по енергетичних об'єктах України.

Про це йдеться у заяві Міноборони РФ.

"Збройними силами Російської Федерації продовжено завдання ударів високоточною зброєю великої дальності повітряного та морського базування по системах військового управління та енергетики України. Цілей ударів досягнуто. Усі призначені об'єкти вражені", - йдеться у заяві російського оборонного відомства.

Варто зазначити, що Росія обстрілює десятки міст України, зокрема руйнуючи їхню критичну інфраструктуру. Таким чином РФ намагається залишити населення без світла, води та тепла. Також під час обстрілів РФ влучає і в цивільну інфраструктуру, руйнуючи зокрема будинки мирних жителів і вбиваючи цивільних людей.

Обстріл України 31 жовтня

Вранці 31 жовтня російська армія атакувала ракетами та дронами десять регіонів України. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні. На Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині тривають локальні аварійні відключення електроенергії.

Зокрема, пошкоджено енергооб'єкт Києва, який живить близько 350 тисяч квартир у столиці. В деяких районах столиці немає води.

У Київській області внаслідок ворожої атаки уламками ракети пошкодили будівлі, дві людини постраждали, одна з них – у важкому стані.

На Вінниччині під час повітряної тривоги спрацювала ППО, було збито російську ракету, яка впала на цивільні об’єкти, є руйнування.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав ранкові російські обстріли "заморожуванням цілої країни" і закликав світ негайно передати Україні системи протиповітряної оборони.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія воює з мирним населенням.

Росіяни випустили понад 50 крилатих ракет з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область, РФ). 44 з них знищили сили ППО.

Через обстріли порушено рух потягів в Україні.

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