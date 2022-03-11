Росія визнала свої авіаудари по Луцьку та Івано-Франківську, але не згадала про Дніпро

Росія визнала свої авіаудари по Луцьку та Івано-Франківську, але не згадала про Дніпро

Внаслідок російських обстрілів є загиблі та поранені.

Сьогодні, 11 березня, російські окупанти завдали авіаударів по Луцьку та по Івано-Франківську. Міністерство оборони Російської Федерації визнало, що армія РФ обстріляла ці міста, назвавши їх "військовою інфраструктурою" України.

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Про це йшлося на брифінгу російського оборонного відомства.

"Вранці 11 березня високоточною зброєю великої дальності завдано удару по об'єктах військової інфраструктури України", - заявив представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков.

Він зазначив, що були виведені з ладу військові аеродроми в Луцьку та Івано-Франківську, але не згадав про удари по Дніпру, внаслідок чого загинули люди, а метою обстрілу міста були житлові квартали, а не військові об'єкти.

Нагадаємо, близько шостої години ранку п'ятниці, 11 березня, у Луцьку та Дніпрі пролунали вибухи. У Дніпрі окупанти завдали три авіаударів: щонайменше одна людина загинула, у Луцьку російська армія завдала ракетного удару по аеродрому, за останніми даними загинул двоє військових, ще шестеро – поранені.

В Івано-Франківську окупанти завдали авіаудару по аеропорту, під час атаки не спрацювала сирена. Інформації наразі про постраждалих немає.