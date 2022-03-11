Росія визнала свої авіаудари по Луцьку та Івано-Франківську, але не згадала про Дніпро

Внаслідок російських обстрілів є загиблі та поранені.
Сьогодні, 11 березня, російські окупанти завдали авіаударів по Луцьку та по Івано-Франківську. Міністерство оборони Російської Федерації визнало, що армія РФ обстріляла ці міста, назвавши їх "військовою інфраструктурою" України.
Про це йшлося на брифінгу російського оборонного відомства.
"Вранці 11 березня високоточною зброєю великої дальності завдано удару по об'єктах військової інфраструктури України", - заявив представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков.
Він зазначив, що були виведені з ладу військові аеродроми в Луцьку та Івано-Франківську, але не згадав про удари по Дніпру, внаслідок чого загинули люди, а метою обстрілу міста були житлові квартали, а не військові об'єкти.
Нагадаємо, близько шостої години ранку п'ятниці, 11 березня, у Луцьку та Дніпрі пролунали вибухи. У Дніпрі окупанти завдали три авіаударів: щонайменше одна людина загинула, у Луцьку російська армія завдала ракетного удару по аеродрому, за останніми даними загинул двоє військових, ще шестеро – поранені.
В Івано-Франківську окупанти завдали авіаудару по аеропорту, під час атаки не спрацювала сирена. Інформації наразі про постраждалих немає.