Росія потужно вдарила по енергетиці: в усій Україні можуть запровадити відключення світла

У середу, 8 травня, Росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури у шести областях. Тому сьогодні у вечірні години можливе застосування обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики, в "Укренерго", а також заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

Зазначається, що російська армія обстріляла об’єкти генерації та передавання електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Також є пошкодження газової інфраструктури на заході України.

Враховуючи значні пошкодження енергосистеми, українців просять зменшити використання енергоємних приладів у пікові години - особливо ввечері - від 19:00 до 22:00.

"Промисловість – переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучити імпорт для гарантованого уникнення відключення та посилення стійкості енергосистеми", - наголосили у пресслужбі.

Своєю чергою, Сергій Коваленко зауважив, що сьогодні зранку вже залучається електроенергія в вигляді екстреної допомоги з сусідніх держав.

"Ввечері можливі обмеження у постачанні електроенергії. Тому в пікові години, будь ласка, обмежте споживання", - наголосив він.

В "Укренерго" заявили, що ввечері - від 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні через дефіцит електроенергії в енергосистемі, який виник внаслідок російський обстрілів.

"Обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областям. Як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго. Особливо важка ситуація очікується сьогодні - від 18:00 до 23:00", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що 8 травня Росія знову вдарила по об'єктах енергетики у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано- Франківській, Вінницькій областях.

У ДТЕК наголосили, Росія атакувала три їхні теплоелектростанції. Зазначається, що це вже п'ятий масований обстріл енергооб'єктів компанії за останні півтора місяці: попередні були 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня.

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