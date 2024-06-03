"Росія вкрала нас у Європи": Кулеба відповів, чого очікувати від Вашингтонського саміту НАТО в липні

Альянс, за словами міністра, вважає Україну своєю. Але не ухвалене рішення щодо того, коли це потрібно зафіксувати юридично на папері.

У країн-членів НАТО вже ухвалене рішення щодо України. Там вважають українську державу "своєю". Проте поки не ухвалене рішення щодо того, коли це потрібно юридично зафіксувати на папері. На Вашингтонському саміті НАТО в липні 2024 року процес наближення України до Альянсу стане більш зрозумілим.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Києві на презентації книги "Війна і нові горизонти".

"У НАТО теж ухвалене рішення, що Україна є своя. Але не ухвалене рішення щодо того, коли це потрібно зафіксувати юридично на папері. А юридична фіксація – це, власне, вступ. Деякі країни-члени НАТО кажуть: "Ви однозначно наші, ми забираємо вас, це без питань. Але, якщо ми вас прямо зараз заберемо, або навіть запрошення вам надамо (наприклад, вже на ювілейному Вашингтонському саміті НАТО в липні цього року – ред.) – це буде сприйнято Росією як оголошення війни. А ми кажемо: "Росія і так все сприймає, як війну з НАТО". Але вони побоюються. Але, я думаю, що в НАТО питання (членства України – ред.) теж вирішене", – сказав Кулеба.

За словами міністра, на Вашингтонському саміті НАТО в липні цього року ухвалять рішення, як зробити Україну ще ближчою до Альянсу.

"Жодна країна, яка увійшла, починаючи від 70-х років, до складу ЄС, не відповідала на 100% критеріям вступу. Багато з них були і є корумпованими, нереформованими, з купою структурних проблем. Але було чітке розуміння, що це Європа, це наші, тому ми їх забираємо, і далі вже будемо дорулювати ситуацію всередині. А Україну не сприймали, як свою. Чому? Розуміємо чому – Росія вкрала нас у Європи, тому ми були стерті з колективної європейської пам’яті", – пояснив він.

Зараз, як каже міністр, питання однозначно вирішено – Україна буде членом ЄС – ми свої.

Нагадаємо, що до ювілейного Вашингтонського саміту НАТО лишається близько місяця. Захід відбудеться 9-11 липня 2024 року. Для союзників це вже буде третій саміт в умовах повномасштабної війни в Європі.

Раніше колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко говорив, що члени Альянсу, ймовірно, не запросять Україну до вступу, проте просування з цього питання все ж відбудеться.

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