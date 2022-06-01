"Росія вкрала у них батьків і домівки": внаслідок вторгнення РФ 139 дітей в Україні досі - у розшуку

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України 1933 дитини вважалися зниклими безвісти, з них 1794 дитини поліція знайшла і повернула рідним.
Досі 139 дітей в Україні перебувають у розшуку.
Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко на своїй сторінці у Facebook.
"росія вкрала в українських дітей батьків, домівки, дитинство. росія забрала 243 маленькі життя. Ще 446 покалічила та поранила. За час цієї підступної війни 1933 дитини вважалися безвісті зниклими. 1794 з них поліція знайшла та повернула рідним. Але 139 дітей досі у розшуку", - заявив Клименко.
Він додав, що "кожна українська дитина має знати: дорослі щодня борються за їхнє мирне та щасливе дитинство".
"І ми неодмінно проженемо цю російську навалу з нашої землі. Заради вас, діти", - зазначив очільник Нацполіції.
Нагадаємо, президент України Володимр Зеленський заявив, що українська влада досі не має точних даних щодо кількості вбитих і депортованих російськими окупантами дітей.
Станом на 1 червня відомо про 243 українські дитини, вбиті російськими військами.
Раніше українська ексомбудсменка Людмила Денісова заявила, що окупанти примусово вивезли з України до Росії понад 210 тисяч дітей.
Читайте також:
- В Україні за 97 днів широкомасштабної війни жертвами російських окупантів стали 689 дітей
- На тимчасово окупованій Херсонщині військові РФ масово та жорстоко ґвалтують дітей на очах у батьків - Денісова
- "Я б їм наркотики колола": журналісти ідентифікували дружину окупанта, яка готова катувати українських дітей