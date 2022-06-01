"Росія вкрала у них батьків і домівки": внаслідок вторгнення РФ 139 дітей в Україні досі - у розшуку

"Росія вкрала у них батьків і домівки": внаслідок вторгнення РФ 139 дітей в Україні досі - у розшуку

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України 1933 дитини вважалися зниклими безвісти, з них 1794 дитини поліція знайшла і повернула рідним.

Досі 139 дітей в Україні перебувають у розшуку.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко на своїй сторінці у Facebook.

"росія вкрала в українських дітей батьків, домівки, дитинство. росія забрала 243 маленькі життя. Ще 446 покалічила та поранила. За час цієї підступної війни 1933 дитини вважалися безвісті зниклими. 1794 з них поліція знайшла та повернула рідним. Але 139 дітей досі у розшуку", - заявив Клименко.

Він додав, що "кожна українська дитина має знати: дорослі щодня борються за їхнє мирне та щасливе дитинство".

"І ми неодмінно проженемо цю російську навалу з нашої землі. Заради вас, діти", - зазначив очільник Нацполіції.

Нагадаємо, президент України Володимр Зеленський заявив, що українська влада досі не має точних даних щодо кількості вбитих і депортованих російськими окупантами дітей.

Станом на 1 червня відомо про 243 українські дитини, вбиті російськими військами.

Раніше українська ексомбудсменка Людмила Денісова заявила, що окупанти примусово вивезли з України до Росії понад 210 тисяч дітей.

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