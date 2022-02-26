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Росія влаштувала над Чорнобилем імітацію повітряного бою - Координаційний штаб Зони Відчуження

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Росія влаштувала над Чорнобилем імітацію повітряного бою - Координаційний штаб Зони Відчуження

Чорнобильська АЕС / Instagram

Радіаційний фон підвищений в зв'язку з пересуванням військової техніки загарбника.

Російські окупаційні війська влаштували над Чорнобильською зоною імітацію повітряного бою. 

Про це повідомляє Координаційний штаб Зони Відчуження.

"Ми маємо інформацію про підготовку фейкових провокаційних новин для світових ЗМІ про те, що Україна обстрілює окупантів у Чорнобилі над небезпечними об'єктами", - написали в штабі. 

Там наголошуть, що в Чорнобилі немає українських військ. 

"Україна не веде бойових дій в Чорнобилі", - підкресли в штабі та закликали не вірити фейкам. 

"Радіаційний фон підвищений в зв'язку з пересуванням військової техніки загарбника. Пам’ятайте, що військове вторгнення - це не війна, це терористичний акт, під час якого ворог задіює усі методи", - йдеться у повідомленні. 

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