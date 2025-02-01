Росія влучила в житловий будинок у Полтаві: стало відомо про загиблих і поранених

Сьогодні, 1 лютого, росіяни вдарили ракетою по житловому будинку у Полтаві. За останніми даними, двоє осіб загинули.

Про це повідомили у ДСНС.

"Унаслідок атаки загинули 2 людини. Ще 7 постраждали, серед них - дитина. Надзвичайники врятували 21 особу. Зруйновано під’їзд від 1 до 5 поверху, виникла пожежа. Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто", - йдеться у повідомленні.

21 людину врятували з-під завалів / Фото: Управління ДСНС у Полтавській області

Нагадаємо, російські окупанти влучили у житловий будинок у Полтаві. На місці працюють рятувальники та екстрені служби.

Крім того, внаслідок атаки є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі, без світла залишилися 164 побутових споживачі.

Сьогодні Україна пережила масовану атаку. Більше про це читайте у новині.

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