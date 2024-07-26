Росія вночі атакувала два енергооб'єкти в Україні: що буде з графіками відключень

Україна 26 липня зіткнулася з новими викликами в енергетичній сфері внаслідок нічної атаки російських безпілотників та погодних умов.

Російські БПЛА в ніч проти 26 липня атакували енергооб'єкти "Укренерго" в Житомирській та Чернігівській областях. Внаслідок пошкодження обладнання було знеструмлено понад 68 тисяч споживачів у окремих районах Житомирської та Київської областей. Станом на ранок без електроенергії залишалися близько 30 тисяч споживачів у цих регіонах. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Про це повідомляє "Укренерго".

Додатково до проблем, спричинених атакою, через грозу було знеструмлено три населені пункти в Одеській області.

"Укренерго" повідомляє, що 26 липня в Україні діють заходи обмеження споживання електроенергії від 7:00 до кінця доби. Графік обмежень передбачає одну чергу відключень від 7:00 до 13:00, від 18:00 до 20:00 і від 23:00 до 24:00, та дві черги від 13:00 до 18:00 і від 20:00 до 23:00.

Компанія пояснює, що причиною обмежень є дефіцит енергії в енергосистемі України внаслідок восьми російських масованих атак на об'єкти енергетики від початку року. Через ці атаки Україна втратила 9 ГВт виробничої потужності електростанцій, що дорівнює літньому піковому споживанню таких країн як Нідерланди чи Фінляндія.

"Укренерго" також повідомляє, що через бойові дії та інші причини повністю або частково знеструмлений 571 населений пункт у різних областях України.

Експорт електроенергії з України зараз не здійснюється і не планується найближчим часом.

Нагадаємо, експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев вважає, що українцям не варто готуватися до апокаліптичної зими, оскільки відключення світла триватимуть щонайбільше до 12 годин на добу.

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