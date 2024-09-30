Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія вночі атакувала Миколаївську область: на об'єкті критичної інфраструктури виникла пожежа

Росія вночі атакувала Миколаївську область: на об'єкті критичної інфраструктури виникла пожежа

Безпілотник "Шахед" / Фото: Сили оборони півдня України

Сили Протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed 131/136".

У ніч проти 30 вересня російські ударні дрони "Шахед" атакували Миколаївську область, внаслідок чого виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

"Баштанський район: сьогодні вночі, 30 вересня, у районі, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Залучені всі необхідні служби для ліквідації наслідків. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у його повідомленні. 

Він зауважив, що силами та засобами Протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed 131/136".

Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня противник влучив по об'єкту критичної інфраструктури на Херсонщині.

Битва за острів Тузла запустила механізм російського вторгнення. Що тоді зупинило Путіна?

Битва за острів Тузла запустила механізм російського вторгнення. Що тоді зупинило Путіна?

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

 

Повʼязані теми:

Наступна публікація