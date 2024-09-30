Росія вночі атакувала Миколаївську область: на об'єкті критичної інфраструктури виникла пожежа

Сили Протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed 131/136".
У ніч проти 30 вересня російські ударні дрони "Шахед" атакували Миколаївську область, внаслідок чого виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Баштанський район: сьогодні вночі, 30 вересня, у районі, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Залучені всі необхідні служби для ліквідації наслідків. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у його повідомленні.
Він зауважив, що силами та засобами Протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed 131/136".
Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня противник влучив по об'єкту критичної інфраструктури на Херсонщині.
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