Росія вночі атакувала Україну іранськими дронами-камікадзе: усі подробиці (фото)

У ніч проти 11 липня Росія знову атакувала територію України, застосувавши іранські ударні безпілотники "Shahed". Атака була спрямована на південь та Київ. Повітряні сили збили 26 із 28 БпЛА.

Які регіони були під ударом та які наслідки атаки ворога станом на ранок 11 липня - читайте на ТСН.ua.

Вночі у низці областей повітряна тривога оголошувалася двічі.. Близько 01:30-02:00 та 03:00-04:00. Під час другої тривоги у південних областях та Києві пролунали вибухи. Про це повідомили моніторингові канали. Перед цим про ракетну небезпеку та зарозу удару БПЛА попереджпли Повітряні сили України.

Атака на Київ

Вночі 11 липня о 04:25 була оголошена повітряна тривога, під час якої пролунали вибухи. За інформацією Київської міської військової адміністрації, Київ зазнав другої за цей місяць атаки. Для удару по столиці окупанти використали іранські дрони Shahed. Усі цілі збила система ППО.

"Іранські дрони були запущені з південного напрямку, ймовірно, з краснодарського краю рф. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Знову дякуємо ППО за відмінну роботу! Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями. Бережіть себе, неухильно дотримуйтеся правил безпеки, своїми відповідальними діями ви щоденно наближаєте мир в Україні після нашої Перемоги!", - прокоментував Сергій Попко, начальник КМВА.

Уламки дронів впали на Київщині

У поліції області показали наслідки ворожої атаки. За даними рятувальників, уламки збитих "Шехедів" впали у Фастівському та Обухівському районах. На щастя, минулося без жертв.

"Внаслідок падіння було пошкоджено вікна та господарські споруди приватного домоволодіння, виникло загоряння травʼяного настилу. Потерпілі відсутній. На місці працюють екстрені служби та поліція. Дякуємо силам ППО за ефективну ліквідацію ворожих цілей", - поінформував начальник Головного управління Національної поліції України в Київській області Андрій Нєбитов та опублікував фото.

Кадри нічної атаки Росії 11 липня / Фото: Андрій Нєбитов

Кадри нічної атаки Росії 11 липня / Фото: Андрій Нєбитов

Кадри нічної атаки Росії 11 липня / Фото: Андрій Нєбитов

Вибухи в Одесі

Під час тривоги 11 липня вибухи пролунали в Одеській області, поінформували моніторингові канали, які відстежують військову активність ворога. Пізніше повторні вибухи пролунали в Одеському районові. Речник Української добровольчої армії "Південь", голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук повідомив, що росіяни намагались атакували порти Зернового коридору.

"22 безпілотника було знищено силами оборони. 2 влучили в адмінбудівлю припортового об'єкту. Також, внаслідок падіння уламків деяких збитих дронів, сталась пожежа 2-ох припортових терміналів, в тому числі зернового. Без жертв", - йдеться у його дописі.

Звідки летіли дрони на Україну і скільки вдалося збити ППО

Вранці 11 липня пресслужба Повітряних силах повідомила, що ворог вночі запустив по Україні 28 ударних безпілотників "Shahed-136/131", з них - 26 збиті ППО. Летіли вони із південно-східного напрямку, Приморсько-Ахтарського краю Росії.

"В результаті успішної бойової роботи у зоні відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Центр" силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони, знищено 26 ударних БпЛА та один розвідувальний безпілотник типу "Zala", - сказано у повідомленні.

Кадри нічної атаки Росії 11 липня на Київщині / Фото: ДСНС України

Кадри нічної атаки Росії 11 липня на Київщині / Фото: ДСНС України

Як повідомляли раніше, вночі 11 липня окупанти атакували південь України. Працювало ППО.

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