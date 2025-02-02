Росія вночі атакувала Україну "Шахедами": які області опинилися під ударом

У ніч проти 2 лютого 2025 року росіяни знову влаштували повітряну атаку по Україні.

Про деталі повідомили у Повітряних силах України.

"Від 21:00 1 лютого противник атакував 55 ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ. Станом на 09:00 підтверджено збиття 40 "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях", - йдеться у повідомленні

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Сумщина.

Нагадаємо, 1 лютого росіяни вгатили по Україні ударними дронами та ракетами. У Полтаві влучили у будинок. За останніми даними, загинуло 12 осіб.

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