Росія воює проти нас на всіх фронтах: міністр оборони України спростував фейк про замороження допомоги США

Фейк про замороження в США допомоги Україні спростували також і в Білому домі.

Міністр оборони України Андрій Таран спростував інформацію про те, що США заморозили $100 млн допомоги для України. Поширення цієї інформації він назвав російською інформаційною війною.

Про це йдеться в заяві, яку поширило Міністерство оборони.

Міністр наголосив, що Україна від 2020 року втілює другий етап оборонної реформи, який передбачає тісну співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема США.

"На початку квітня 2021 року Міністерство оборони України підготувало та передало Міністерству оборони США відповідний підсумковий документ, який 11 червня 2021 року, після відповідної сертифікації Пентагоном та Держдепартаментом, був схвалений Конгресом США", - повідомив Андрій Таран.

Нагадаємо, раніше Білий дім обурився інформацією ЗМІ про заморожування $100 млн для України. Речниця Білого дому Джен Псакі зазначила: "Минулого тижня - напередодні саміту США-Росія - ми надали пакет допомоги у сфері безпеки на суму 150 мільйонів доларів".

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