Росія вперше прицільно вдарила по сонячній електростанції у тилу – Укренерго

Йдеться не про атаку в межах зони бойових дій, а саме про удар по тиловій СЕС.

Росія вперше прицільно атакували тилову сонячну електростанцію. Це сталося у середу, 3 квітня.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час пресконференції у Медіацентрі Україна-Укрінформ.

"Вчора ворог прицільно атакував сонячну електростанцію. Це перший, принаймні на моїй пам’яті, випадок цілеспрямованої атаки на об'єкт відновлюваної енергетики", – сказав Кудрицький.

Йдеться не про атаку в межах зони бойових дій, а саме – про удар по тиловій СЕС.

Кудрицький заявив, що внаслідок потепління загальне споживання електроенергії падає, тому гострого дефіциту в енергосистемі не спостерігається.

Водночас відбувається сезонне зростання виробництва електрики на СЕС.

Нагадаємо, голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики, генеральний директор Solar Generation, доктор технічних наук Станіслав Ігнатьєв розповів, чи будуть відключати електроенергію.

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