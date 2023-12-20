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Росія вперше за три тижні вивела у Чорне море ракетоносій: скільки "Калібрів" напоготові

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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Росія вперше за три тижні вивела у Чорне море ракетоносій: скільки "Калібрів" напоготові

Бойовий корабель у Чорному морі / Фото: Associated Press

РФ упродовж тривалого часу не виводила ракетоносіїв у море.

Росія вперше за три тижні вивела у Чорне море підводний ракетоносій. Його спорядження до 4 ракет типу "Калібр". 

По це інформує пресслужба оперативного командування "Південь".

Наразі на бойовому чергуванні у ворога перебуває:

  • 5 кораблів у Чорному морі;
  • 1 в Азовському морі.

Зазначимо, російські терористи використовують Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Азовське море наразі перебуває під повним контролем ворога.

Додамо, у Чорному морі на високому рівні залишається мінна небезпека. Причина - довготривалі шторми.

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Дата публікації
Перегляди
283
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