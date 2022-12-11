Росія все більше "імпортує" до окупованих територій чеченців для посилення адміністративного контролю - ISW

Російська влада все більше імпортує чеченські елементи в окуповану Україну для формування адміністративного режиму окупованих територій.

Про це йдеться в щоденному аналітичному звіді американського Інституту вивчення війни (ISW).

Глава Чечні Рамзан Кадиров 8 грудня заявив, що делегація Чечні на чолі з віце-прем'єр-міністром Ібрагімом Закрієвим відвідала Херсонську область і зустрілася з окупаційним главою Херсона Володимиром Сальдо. Сальдо похвалив Чеченську Республіку за приклад економічного благополуччя, стійкості та зростання після років руйнівних конфліктів і підкреслив, що сподівається навчитися чеченського досвіду в розробці моделі управління для Херсонської області.

Мер українського Мелітополя Іван Федоров також зазначив, що Кадиров призначив чеченського чиновника, щоб "поділитися досвідом створення Чеченської] республіки". Федоров підкреслив, що цей чиновник значною мірою призначений для збереження контролю над місцевими проросійськими колабораціоністами та тероризувати мирне населення.

Ця ж чеченська делегація також зустрілася з окупаційною адміністрацією Запорізької області для обговорення заходів щодо співпраці та розвитку.

Чеченська Республіка та пов’язані з нею офіційні особи, зокрема, мають історію жорстокості та не дуже відомі своїми адміністративними можливостями, але чеченські загони відігравали важливу правоохоронну роль і діяли як служби безпеки в російських тилових районах на окупованих частинах України протягом всієї війни. Тому ймовірно, що російські окупаційні адміністратори прагнуть інтегрувати чеченських чиновників у свої окупаційні структури, щоб консолідувати свій адміністративний контроль. Це свідчить про те, що незгода та українська партизанська діяльність ставлять під сумнів здатність окупаційних режимів ефективно керувати". - зазначають аналітики Інституту.

Нагадаємо, що тіктоквійська Кадирова почали викладати в Мережу вже не такі кумедно- бойові відео, які були раніше. Зараз на їхніх відео все більше скиглення про те, як вони отримують "на горіхи" від ЗСУ.

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