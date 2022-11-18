Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія всю ніч била по Дніпропетровщині: пошкоджені житлові будинки (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
286
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія всю ніч била по Дніпропетровщині: пошкоджені житлові будинки (фото)

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Росіяни випустили понад 40 снарядів по цивільному населенню серед ночі.

Російська армія у ніч проти 18 листопада обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

По житловим кварталам Нікополя росіяни випустили понад 40 снарядів. Ніхто не постраждав.

У місті в результаті обстрілу пошкоджено кілька багатоповерхових та приватних житлових будинків, господарські споруди та лінія електропередачі, сонячні підстанції, гаражний кооператив, автівки.

Нагадаємо, вчора, 17 листопада, Росія вдарила ракетами по двом районам Дніпра. Постраждало промислове підприємство "Южмаш" та житлові будинки поруч з ним. Було поранено 23 людини, серед них одна дитина.

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
286
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація