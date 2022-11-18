Росія всю ніч била по Дніпропетровщині: пошкоджені житлові будинки (фото)

Російська армія у ніч проти 18 листопада обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

По житловим кварталам Нікополя росіяни випустили понад 40 снарядів. Ніхто не постраждав.

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У місті в результаті обстрілу пошкоджено кілька багатоповерхових та приватних житлових будинків, господарські споруди та лінія електропередачі, сонячні підстанції, гаражний кооператив, автівки.

Нагадаємо, вчора, 17 листопада, Росія вдарила ракетами по двом районам Дніпра. Постраждало промислове підприємство "Южмаш" та житлові будинки поруч з ним. Було поранено 23 людини, серед них одна дитина.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

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