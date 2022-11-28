Росія всю ніч била по Дніпропетровщині: прилетіли десятки снарядів

РФ протягом ночі обстріляла три громади на Дніпропетровщині.

Російська армія у ніч проти 28 листопада з "Градів" та важкої артилерії обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області. У населені пункти прилетіли понад 30 снарядів.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Під обстріл потрапили три громади: Марганецька, Покровська та Червоногригорівська. Загиблих та поранених немає. Масштаби руйнувань встановлюються.

"У решті районів ніч без тривог та надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно. Та не втрачайте пильності. Звучить сирена - переходьте у безпечні місця", - написав голова ОВА.

Нагадаємо, у суботу, 26 листопада, Росія вдарила ракетами по Дніпру. У результаті постраждало 13 людей. Потужний вибух стався у житловому кварталі на лівому березі міста. Там зруйновано сім будинків.

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