Росія всю ніч била по Дніпропетровщині: прилетіли десятки снарядів

РФ протягом ночі обстріляла три громади на Дніпропетровщині.
Російська армія у ніч проти 28 листопада з "Градів" та важкої артилерії обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області. У населені пункти прилетіли понад 30 снарядів.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Під обстріл потрапили три громади: Марганецька, Покровська та Червоногригорівська. Загиблих та поранених немає. Масштаби руйнувань встановлюються.
"У решті районів ніч без тривог та надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно. Та не втрачайте пильності. Звучить сирена - переходьте у безпечні місця", - написав голова ОВА.
Нагадаємо, у суботу, 26 листопада, Росія вдарила ракетами по Дніпру. У результаті постраждало 13 людей. Потужний вибух стався у житловому кварталі на лівому березі міста. Там зруйновано сім будинків.
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