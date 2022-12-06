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Росія всю ніч била по Дніпропетровщині: прилетіло майже 50 ворожих снарядів (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Росія всю ніч била по Дніпропетровщині: прилетіло майже 50 ворожих снарядів (фото)

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Окупанти зруйнували десятки приватних будинків.

У ніч проти 6 грудня російська армія била по Нікопольському району Дніпропетровської області. Під вогонь потрапили Нікополь, Червоногригорівська та Марганецька громади.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У міста та села прилетіли майже 50 ворожих снарядів. Загиблих та поранених немає.

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

У Нікополі постраждали понад 10 приватних житлових будинків, газопроводи і лінія електропередачі. У Марганецькій громаді - приватні будинки та газопровід. У Червоногригорівській громаді перебита лінія електропередач, яка живила насосну станцію місцевого водоканалу. 

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, вночі 6 грудня у Запоріжжі пролунала серія вибухів. Вони сталися після оголошення повітряної тривоги. Містян закликали перейти до укриття. Офіційної інформації, що сталося в місті, поки що немає.

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Дата публікації
Перегляди
225
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