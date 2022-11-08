Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія всю ніч гатила по Дніпропетровщині: постраждали багатоповерхівки (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
1550
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія всю ніч гатила по Дніпропетровщині: постраждали багатоповерхівки (фото)

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

У двох громадах пошкоджено багато будівель.

У ніч проти 8 листопада російська армія обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії. Постраждали Марганецька та Нікопольська громади.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У результаті обстрілу було пошкоджено близько десяти багатоповерхівок та приватних будинків, два промислові підприємства, лікарня, школа, профтехучилище, автівки та газовід.

"У решті районів ніч пройшла під звуки сирени, та обійшлося без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно", - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, у Дніпрі в обласній лікарні імені Мечникова медики рятують хлопця на ім'я Іван, який потрапив на розрив міни і втратив ноги. Головний лікар Сергій Риженко показав жахливі кадри з операції, як з живої тканини постраждалого йде дим.

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Як в Дніпрі за орланом полювали

Як в Дніпрі за орланом полювали

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1550
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація