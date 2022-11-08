Росія всю ніч гатила по Дніпропетровщині: постраждали багатоповерхівки (фото)

У двох громадах пошкоджено багато будівель.

У ніч проти 8 листопада російська армія обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії. Постраждали Марганецька та Нікопольська громади.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У результаті обстрілу було пошкоджено близько десяти багатоповерхівок та приватних будинків, два промислові підприємства, лікарня, школа, профтехучилище, автівки та газовід.

"У решті районів ніч пройшла під звуки сирени, та обійшлося без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно", - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, у Дніпрі в обласній лікарні імені Мечникова медики рятують хлопця на ім'я Іван, який потрапив на розрив міни і втратив ноги. Головний лікар Сергій Риженко показав жахливі кадри з операції, як з живої тканини постраждалого йде дим.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

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