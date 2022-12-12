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Росія всю ніч обстрілювала Дніпропетровщину: вдарила з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
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Росія всю ніч обстрілювала Дніпропетровщину: вдарила з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії

Масштаби руйнувань унаслідок обстрілів з'ясовуються.

У ніч проти 12 грудня російська армія вдарила по Нікопольському району Дніпропетровської області з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Під обстріл потрапили Нікопольська та Марганецька громади. Росіяни скерували туди щонайменше 30 снарядів. Загиблих та поранених немає.

Співробітники ДСНС обстежують уражені території. Деталі обстрілів та масштаби руйнувань з'ясовуються.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, чому Росія обстрілює енергетичну інфраструктуру України. За його словами, вона продовжуватиме це робити, оскільки розраховує на початок переговорів.

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Дата публікації
Перегляди
848
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