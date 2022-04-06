Росія втратила у війні втричі більше техніки, ніж Україна: військовий аналітик США

Росія втратила у війні втричі більше техніки, ніж Україна: військовий аналітик США

Росія вже втратила мінімум 2100 одиниць озброєння.

Росія з початку вторгнення в Україну втратила у війні втричі-вчетверо більше техніки, ніж українська армія. Щоправда запасів в РФ бронетехніки ще достатньо.

Про це повідомив в ефірі Sky News військовий аналітик Майкл Кларк, передає "Обозреватель".

Він зазначив, що Росія вже втратила мінімум 2100 одиниць "значного обладнання", натомість Україна - близько 600 одиниць.

"Таким чином, росіяни втратили приблизно втричі або чотири рази більше, ніж українці, але у росіян, звичайно, величезні запаси, і ходять усілякі історії про те, що вони таким чином позбуваються старих танків", - сказав Кларк.

На його думку, в Росії вже є дефіцит крилатих та балістичних ракет

"Вони випустили понад 1000 ракет, і схоже, що їх не вистачає, тому що останнім часом вони випустили не так багато ракет... Ми думаємо, що це одна з речей, про яку вони просили китайців", - зазначив Кларк.

Нагадаємо, що у Гостомелі на Київщині за 35 днів російської окупації щонайменше 400 людей зникли безвісти.

Як повідомлялося, деякі села на Київщині після обстрілів просто припинили існувати.

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