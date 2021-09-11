Україна хоче винести питання запуску "Північного потоку-2" на нормандський формат - Єрмак

Україна розглядає питання "Північного потоку-2" як питання загальної безпеки країни, каже керівник ОП.

Росія вже почала використовувати "Північний потік-2", як своєрідну зброю. Тож Україна хоче винести на переговори у нормандському форматі питання запуску російського газопроводу в обхід своїм територіям.

"Ми вважаємо, що вже сьогодні можна говорити про те, що Росія почала використовувати “Норд стрім” як зброю проти України. Вже вчора за даними біржі ICE Futures, в межах торгів ціна жовтневого ф'ючерса перевищила $700 за тисячу кубометрів”, - заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на форумі YES, пише Lb.ua.

За його словами, Україна продовжує співпрацювати з партнерами з США, Європи і Німеччини, щоб отримати “реальний правовий міжнародний механізм гарантій” недопущення запуску “Північного потоку-2”.

“Якщо буде використаний цей проєкт, який ми вважаємо не економічним, а розглядаємо лише через призму нашої національної безпеки, то будуть застосовані якісь кроки. Механізм санкцій дійсно працював”, – сказав він.

Єрмак висловив сподівання на подальшу підтримку США та Європи щодо недопущення запуску газопроводу в обхід України.

“Ми критикуємо ту позицію, яка склалася сьогодні. Але під час зустрічі з федеральним канцлером Німеччини та під час візиту президента України до Вашингтону ми дійсно почули, особливо від американської сторони, про конкретні кроки, які будуть вжиті, якщо прийде час “Ч”. Але ми все ще чекаємо, що це ляже на папір. Є приклад Будапештського меморандуму”, – зазначив він.

Також керівник ОП додав, що вважає продовження транзиту газу серйозним запобіжником масштабній агресії РФ проти України, інформує РБК. Саме тому питання запуску російського газопроводу Україна хоче винести на переговори у нормандському форматі.

Нагадаємо, за даними агентства Bloomberg, російський монополіст ПАТ "Газпром" планує уже наступного місяця розпочати постачання природного газу трубопроводом “Північний потік-2”, прокладання якого дном Балтійського моря нещодавно було завершене.

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