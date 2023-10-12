Росія взимку буде рекордно запускати по Україні дрони: експерт пояснив, з чим це пов’язано

Російські окупанти будуть взимку активно використовувати дрони-камікадзе. Проте крилаті ракети застосовувати будуть менше.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Зима буде рекордною по використанню дронів-камікадзе, але не рекордною щодо кількості використання крилатих ракет. У Росії проблеми з крилатими ракетами, вона зараз може накопичувати боєкомплект за рахунок того, що виробляє. Склади вже не настільки повні, як це було минулого року, а те, що залишилося на складах – це переважно ракети, які потребують обслуговування і ремонту. А ремонт займає часу приблизно так само, як і виробництво нової ракети”, - розповів Олександр Коваленко.

За його словами, минулого року по території України росіяни наносили удари 70-80 ракетами в середньому. Паузи між цими ударами були приблизно тиждень.

“Зараз, щоб росіянами накопичити 70 ракет Х-101/555, треба півтори місяці працювати 24/7... Отой час, як виробництво Shahed-136 Іран зміг наростити... В минулому році це було приблизно 50 дронів на місяць, а зараз – це більш, ніж 250... Росія може собі дозволити використовувати більш масштабно цю компоненту. До того ж сама намагається в себе нарощувати виробництво Shahed-136, Shahed-131. До того ж "шахед" більш дешевий. Якщо ми говоримо про крилату ракету, наприклад, авіаційного базування – це в середньому 5-7 мільйонів... У той час, як 50 "шахедів" – це 2 мільйона доларів”, - пояснив експерт.

Він також додав, що "шахедами" можна значно простіше розряджати наші засоби ППО.

“Це не так дорого, як розряджати засоби ППО ракетами. І вони можуть їх використовувати саме для цього. І коли буде розряджено та виснажено ППО, можуть відбуватися і нальоти ракетами... Тому, на жаль, буде багато "шахедів". Це буде превалюючий ударний елемент у росіян в опалювальному сезону 23-24, ракети будуть грати більш другорядну роль”, - зазначив Коваленко.

Нагадаємо, що вночі проти 12 жовтня російська армія атакувала безпілотниками Ізмаїльський район Одеської області.

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