Росія взяла курс на створення "зони смерті" в Україні: про що йдеться і хто у зоні небезпеки

Росія може підірвати ЗАЕС, якщо буде змушена відступати, вважає експерт.

Росія може підірівати ЗАЕС, аби утворити так звану "зону смерті". Таким чином вона хоче завдати максимальних збитків Україні на сотні років наперед.

Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

"Треба говорити про наступні загрози від Росії навколо Запорізької АЕС. Фактично Росія взяла курс на створення "зони смерті". Після підриву Каховської ГЕС утворилися ділянки, надалі непридатні для господарського використання. Далі ігрища росіян з атомною станцією - ніхто не може гарантувати, що не буде керованих заходів із підривом ЗАЕС, аби утворити повністю нежиттєвий простір, яким Росія хоче завдати максимальних збитків Україні на сотні років наперед. Це цілком вкладається в ту концепцію, яку росіяни можуть реалізувати під час кампанії відступу", - розповів він.

Згурець вважає, що потрібно бути готовими до будь-якого сценарію розвитку і вжити заходів на випередження.

"Коли Буданов говорить про замінування охолоджувальних залів і цехів ЗАЕС - це цілком вкладається в концепцію максимальних збитків для України. До цього треба готуватися і здійснювати заходи на випередження", - підкреслив експерт.

Ризики та наслідки підриву Запорізької АЕС

Голова української військової розвідки Кирило Буданов розповів, що Росія може влаштувати теракт на Запорізькій АЕС. За його словами, російська армія суттєво погіршила доступ води до охолоджувачів, знищивши Каховську ГЕС.

Екологиня Тетяна Тимочко повідомила, що наслідки підриву на електростанції можуть бути катастрофічними, набагато гірше, ніж це було в Чорнобилі. Вона попередила, що аварія на ЗАЕС може бути схожа на аварію на японській електростанцію Фукусіма або на АЕС Три-Майл-Айленд у США.

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