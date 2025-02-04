Росія взяла в заручники двох енергетиків, які працювали на ЗАЕС: Зеленський зробив заяву

Окупанти кинули енергетиків за ґрати, тому що начебто у них був якийсь український контент на телефонах.

Росія взяла у заручники двох енергетиків Запорізької атомної електростанції та кинули за ґрати.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі 4 лютого.

"Є новина, у мене був брифінг з паном Котіним. Росія взяла в заручники двох енергетиків, які працювали на ЗАЕС. Вони кинуті за ґрати, тому що начебто у них був якийсь український контент і їх телефони", - сказав Зеленський.

Зеленський заявив, що для України дуже важливо повернути енергетиків з полону.

Нагадаємо, співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії повідомили про гучні вибухи поблизу ЗАЕС 5 січня. Це стало ще однією загрозою ядерній безпеці на найбільшій у Європі АЕС.

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