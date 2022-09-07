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Росія, ймовірно, готується до наступу на Бахмут - британська розвідка

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Росія, ймовірно, готується до наступу на Бахмут - британська розвідка

Фото: Associated Press

Останню добу в Україні точаться запеклі бої на трьох фронтах.

Бойові дії тривають під Харковом, на сході в Донбасі, на півдні в Херсонській області. Ймовірно, окупанти намагатимуться наступати на Бахмут.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

  • Основними запланованими зусиллями РФ, ймовірно, є наступ на Бахмут на Донбасі, але командири стикаються з дилемою: розгортати оперативні резерви для підтримки цього наступу чи захищатися від подальшого просування України на півдні.
  • Численні одночасні загрози, розкидані на 500 км, перевірять здатність Росії координувати оперативний план і перерозподіляти ресурси між кількома угрупованнями сил.
  • На початку війни нездатність Росії зробити саме це, була однією з основних причин поганої роботи військових.

Нагадаємо, Ліз Трасс після обрання її на новий пост обіцяла, що першим, кому вона зателефонує, буде Зеленський

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