Сили оборони знищили гелікоптер Ка-52 над Сумщиною: що відомо

Російські пропагандисти заявляють про втрати в наземній техніці в Курській області. Зокрема, РФ могла втратити гелікоптер Ка-52.

Про це написала низка російських телеграм-каналів.

Російський Ка-52, який міг бути знищений у Курській області

"Ка-52 в Курській області завершив розмову в чаті. Назавжди", – іронічно зауважив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Згодом інформацію підтвердили в Сумській ОВА.

"Сьогодні, 6 серпня,у небі над Сумщиною підрозділами Сил оборони та безпеки було знищено ворожу балістичну ракету, 2 БпЛА та один гелікоптер", – наголосив керівник апарату Сумської ОДА Ігор Кальченко.

Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня 2024 року ЗСУ знищили 585 140 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1050 військових.

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