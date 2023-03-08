Росія за добу понад 60 разів вдарила по Херсонщині: постраждали житлові квартали

По Херсону окупанти вдарили чотири рази.
За минулу добу, 7 березня, російська армія 61 раз вдарила по Херсонщині. Окупанти випустили по населених пунктах близько 360 снарядів з мінометів, реактивних систем залпового вогну, артилерії, танків та безпілотників.
Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.
Житлові квартали Херсона росіяни атакували чотири рази. Було пошкоджено приватні будинки. Одна людина отримала поранення.
Нагадаємо, у розвідці США оцінили загрозу вторгнення білоруської армії до України. Так, США не мають розвідданих, які б свідчили про готовність військ Білорусі долучилися до участі у війні з росіянами. Водночас режим Лукашенка продовжує надавати територію країни як плацдарм для окупантів.
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