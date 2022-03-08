"Росія за минулі 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, стільки за ці 13 днів в Україні" - Зеленський

"Росія за минулі 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, стільки за ці 13 днів в Україні" - Зеленський

Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україна потребує допомоги партнерів для захисту нашого повітряного простору.

Про це президент України заявив у відеозверненні до громадян.

"Ми боремося вже 13-й день. Знищуємо окупантів всюди де можемо. Всюди. Але є небо. Сотні російських крилатих ракет, сотні бойових літаків окупантів, сотні гвинтокрилів. Так, ми їх знищуємо.

Росія за минулі 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, стільки за ці 13 днів в Україні. Але у них ще достатньо машин для вбивств. Ще достатньо ракет для терору. Ще достатньо 500-кілограмових бомб, щоб скидати їх на нас. На звичайних людей, на Київ, Чернігів, Одесу і Харків, Полтаву і Житомир. На десятки і десятки українських міст, на мільйони мирних українських людей.

13 днів, коли ми чуємо тільки обіцянки. 13 днів, коли нам кажуть, що ось-ось буде допомога у небі, будуть літаки, нам їх передадуть", - заявив президент України.

