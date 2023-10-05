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"Росія за все заплатить": реакція президента і прем'єра на жахливий удар РФ по селу на Харківщині

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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"Росія за все заплатить": реакція президента і прем'єра на жахливий удар РФ по селу на Харківщині

Ракетний удар по селу Гроза на Харківщині 5 жовтня

Зеленський назвав атаку росіян "абсолютно свідомим терактом" і "показово жорстоким злочином".

У селі Гроза Куп'янського району на Харківщині, сьогодні внаслідок російського удару загинула 51 людина.

Росія відповість за злочин – Зеленський

Президент Володимир Зеленський, коментуючи злочин росіян, наголосив, що атака по звичайному продуктовому магазину, "абсолютно свідомий теракт" і "показово жорстокий злочин".

"Російський терор треба зупинити. Усі, хто допомагає Росії обходити санкції, злочинці. Усі, хто підтримує Росію досі, підтримує зло. Цей і подібні теракти потрібні Росії лише для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу. І я дякую кожному лідеру, кожному народу, який підтримує нас у захисті життя", – сказав глава держави.

Президент розповів, що зараз, під час його візиту до Іспанії, обговорить із європейськими лідерами, зокрема, посилення нашої ППО.

"А терористам – відповімо. Абсолютно справедливо. І потужно", – запевнив він.

Реакція прем'єра

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав удар росіян "жорстоким і цинічним.

"Десятки загиблих, серед них дитина. Неможливо описати словами цей жах. Мої глибокі співчуття всім, хто втратив рідних і близьких", – написав він у соцмережах.

Шмигаль закликав міжнародну спільноту зупинити російський терор, "аби ворожі ракети й снаряди більше не забрали жодного життя, не покалічили більше жодної людини".

"Це можна зробити тільки злагоджено та єдино, з допомогою та підтримкою наших партнерів. Росія обов’язково за все заплатить", – підсумував він.

Нагадаємо, що сьогодні пообіді, 5 жовтня, російські окупанти завдали жахливого удару по селу Гроза Куп'янського району на Харківщині. Росіяни обстріляли будівлю місцевого кафе-магазину, де відбувалися поминки. З кожної сім'ї, з кожного двору одна людина присутня була на цьому поминальному обіді.

Станом на 17:51 відомо вже про 51 загиблого.

Голова МВС Ігор Клименко заявив, що удар могли спеціально навести. За його інформацією, попередньо відомо, що росіяни вдарили по закладу ракетою "Іскандер".

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Дата публікації
Перегляди
660
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