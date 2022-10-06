Росія забажала таємного голосування в ООН щодо своєї спроби анексії регіонів України

Росія лобіює проведення таємного голосування замість публічного, коли Генеральна Асамблея ООН із 193 членів розглядатиме, чи засуджувати крок Москви щодо анексії чотирьох частково окупованих регіонів України після іінсценування так званих "референдумів".

Про це пише Reuters.

Україна та союзники засудили голосування в Донецьку, Луганську, Херсоні та Запоріжжі як незаконні та примусові. Резолюція Генеральної асамблеї ООН, розроблена Заходом, засуджує "незаконні так звані референдуми" Росії та "спробу незаконної анексії" територій, де відбулося голосування.

"Це явно політизована та провокаційна подія, спрямована на поглиблення розколу в Генеральній Асамблеї та ще більше розділення її членів", — написав посол Росії в ООН Василь Небензя у листі до держав ООН.

Він стверджував, що таємне голосування потрібне, оскільки західне лобіювання означає, що "може бути дуже важко, якщо позиції висловлюються публічно". Дипломати заявили, що Генеральній Асамблеї, ймовірно, доведеться публічно проголосувати, чи проводити таємне голосування.

Минулого тижня Росія наклала вето на подібну резолюцію в Раді безпеки з 15 членів.

"Якщо міжнародне співтовариство не відреагує, можуть бути заяви, на які ніхто не звертає уваги, і тепер це карт-бланш для інших країн зробити те ж саме або визнати те, що зробила Росія", — заявив у середу посол Європейського Союзу в ООН Улоф Скуг.

Він сказав, що ЄС проводить широкі консультації з державами-членами ООН перед ймовірним голосуванням.

Нагагаємо, що Сполучені Штати просять Раду Безпеки ООН провести відкрите засідання стосовно Північної Кореї після запуску балістичної ракети над Японією.