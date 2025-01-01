Росія забрала невинні життя: Чехія відреагувала на удар по Києву новорічного ранку

Внаслідок атаки дронів загинуло дві людини.
Агресорка Російська Федерація у новорічну ніч обрала насильство, атакувавши українську столицю Київ безпілотниками.
Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у соцмережі Х (Twitter).
З його слів, Прага "стоятиме на боці українців". Також чеський політик наголосив, що важливо притягнути агресора до відповідальності.
"У Новий рік, час миру та надії, Росія обрала насильство, атакувавши Київ і забравши невинні життя. Отже, ось моя резолюція: чеська дипломатія й надалі твердо стоятиме на боці українців, бо мир починається з притягнення до відповідальності агресора.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв підтримувати Україну, "як ніхто інший у Європі". Втім, політик також пообіцяв, що уряд "зберігатиме холодну голову, аби війна не поширювалася".
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