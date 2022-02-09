Росія раніше не блокувала такі великі ділянки, через які проходять важливі морські шляхи до українських портів / Associated Press

Росія закриє райони Чорного та Азовського морів: може готувати блокаду українських портів

Росія закриє райони Чорного та Азовського морів: може готувати блокаду українських портів

Не передбачено жодних коридорів для проходу торговельних суден. Такого не було за останні 8 років.

Російські військові закриють для судноплавства райони Чорного та Азовського морів від 13 до 19 лютого. Там відбуватимуться ракетні та артилерійські навчання російського флоту.

Про це повідомив керівник організації "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко в середу, 9 лютого.

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"Не хочемо жодної паніки, але це дуже схоже на підготовку до чогось на кшталт "морської блокади" українських портів. Чорне море в північно-західній частині перекривається до межі територіального моря України (12 миль – морський кордон), в Азовському – від узбережжя окупованого Криму до узбережжя Краснодарського краю", – повідомив експерт.

Він додав, що Росія раніше не блокувала такі великі ділянки, через які проходять важливі морські шляхи до українських портів.

"Жодних коридорів для проходу торговельних суден не передбачено. Такого за останні 8 років не було", – наголосив Клименко.

Блокування ділянок стартує о 23:00 (за Києвом) 13 лютого та повинне завершитись о 23:00 (за Києвом) 19 лютого.

Не хочемо ніякої паніки, але це дуже схоже на підготовку до чогось на кшталт "морської блокади" українських портів. Про... Опубліковано Andrii Klymenko Середа, 9 лютого 2022 р.

Нагадаємо, у четвер, 10 лютого, розпочинається активна фаза російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість 2022". У межах навчань передбачені і маневри у Середземному та Чорному морях.

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