Загострення на Донбасі: Росія закупила 45 тисяч пакетів для перевезення трупів - СБУ

У СБУ натякнули, що пакети знадобляться солдатам РФ.
Російська армія закупила 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів.
Про це 23 лютого повідомив начальник Управління Служби безпеки України в Харківській області Роман Дудін під час наради.
Він натякнув, що пакети знадобляться солдатам РФ.
"Разом з тим, я думаю, за старовинною російською традицією, вони будуть закопувати їх просто серед поля або в цих безіменних гробах", - сказав він.
Дудін додав, що у СБУ бачать неоднозначну ситуацію із загостренням, яка "має тенденцію саме до негативу". Жодних ознак відведення російських військ від кордону України після так званих "навчань" немає.
Нагадаємо, що в Україні запроваджують надзвичайний стан у всіх українських областях, крім Луганської та Донецької.
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