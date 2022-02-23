Загострення на Донбасі: Росія закупила 45 тисяч пакетів для перевезення трупів - СБУ

Загострення на Донбасі: Росія закупила 45 тисяч пакетів для перевезення трупів - СБУ

У СБУ натякнули, що пакети знадобляться солдатам РФ.

Російська армія закупила 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів.

Про це 23 лютого повідомив начальник Управління Служби безпеки України в Харківській області Роман Дудін під час наради.

Він натякнув, що пакети знадобляться солдатам РФ.

"Разом з тим, я думаю, за старовинною російською традицією, вони будуть закопувати їх просто серед поля або в цих безіменних гробах", - сказав він.

Дудін додав, що у СБУ бачать неоднозначну ситуацію із загостренням, яка "має тенденцію саме до негативу". Жодних ознак відведення російських військ від кордону України після так званих "навчань" немає.

Нагадаємо, що в Україні запроваджують надзвичайний стан у всіх українських областях, крім Луганської та Донецької.

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