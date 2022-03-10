Росія залучає приватні охоронні фірми до війни з Україною: полонений зізнався, що мав отримати $2000

Росія залучає приватні охоронні фірми до війни з Україною: полонений зізнався, що мав отримати $2000

Чоловік влаштувався в Ростові на роботу до приватної охоронної фірми і мав доставити дві вантажівки боєприпасів для бомбардування житлових районів Харкова.

Росія залучає приватні охоронні фірми до війни з Україною. Про це говорить один із таких "приватних охоронців", який потрапив у полон до українських силовиків, інформує СБУ.

На відео спецслужби України окупант зізнається, що за 2 тис. доларів США пішов працювати в охоронну фірму в Ростові. Його, цивільного чоловіка, найняли доставляти вантаж, інформацію про який тримали в таємниці.

Уже потім виявилося, що його завданням було доставити два КАМази боєприпасів для бомбардування житлових районів Харкова. Але українські військові вщент розгромили ворожу колону. Росіянину на відео поталанило більше – він отримав поранення.

"Він зрозумів, що ніхто не збирався розраховуватися з "добровільними смертниками" з "охоронного агентства". Їх послали на вірну смерть. І на окупантів не чекає в Україні ніщо і ніхто, крім смерті", - додали в СБУ.

Нагадаємо, у Пентагоні вважають правдивими повідомлення про те, що президент Росії Володимир Путін намагається завербувати іноземних бійців, зокрема із Сирії, щоб воювати в Україні.