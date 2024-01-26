Росія запровадила режим держкордону між окупованим Кримом і Херсонщиною: що це означає

Росія посилює контроль на кордоні між окупованими Кримом та Херсонщиною.

Окупаційна влада Криму на чолі з гауляйтером півострова Сергієм Аксьоновим запровадила "особливий режим" в'їзду та виїзду між окупованими півостровом та Херсонською областю.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та Інститут вивчення війни (ISW).

На практиці це означає посилення фільтрації та перевірок на кордоні, аналогічні тим, що діють на перетині з Росією біля Новоазовська.

За даними Інституту вивчення війни, запровадження "особливого режиму" пояснюється необхідністю "локалізації загроз безпеці населення, військових та інших об'єктів" в окупованому Криму.

Відтепер громадяни зможуть перетинати кордон лише через три автомобільних пункти пропуску "Армянськ", "Перекоп", "Джанкой" і два залізничних - "Армянськ", "Джанкой". Для військових колон передбачені окремі маршрути у супроводі російських спецслужб.

Усім особам на КПП доведеться пред'являти документи, що посвідчують особу, а військовим та правоохоронцям - підтвердження їхніх повноважень.

Жорсткіший прикордонний режим свідчить про зростання занепокоєння Кремля ситуацією на півдні України. Попри гучні заяви про "возз'єднання" регіонів, Москва, очевидно, усвідомлює хиткість свого контролю в Херсонській області та Криму.

Нагадаємо, раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що спецоперації українських Сил оборони на території анексованого Росією Криму триватимуть. Адже необхідно продовжувати тиск на країну-агресорку. Зокрема, на півострові.

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