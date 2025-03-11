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Росія запустила по Україні ударні безпілотники: куди прямують цілі

Росія запустила по Україні ударні безпілотники: куди прямують цілі

Україну атакують ворожи БпЛА / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Україну в ніч проти 11 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

  • Декілька груп ударних БпЛА з Полтавщини на Черкащину.
  • Шахеди через Київщину - на Житомирщину.
  • БпЛА з Сумщини - на Чернігівщину.
  • Декілька груп БпЛА на півдні Кіровоградщини - західним курсом.
  • БпЛА на півночі Чернігівщини - західним курсом.
  • БпЛА на півдні Київщини. Курс - західний.
  • Шахед із Полтавщини - на Чернігівщину.

Раніше повідомлялося, що через удар російського безпілотника на Запоріжжі можливі перебої з постачанням газу і тепла.

Ми раніше інформували, що росіяни атакували БпЛА цивільну інфраструктуру на Полтавщині.

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