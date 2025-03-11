Росія запустила по Україні ударні безпілотники: куди прямують цілі

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 11 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.
- Декілька груп ударних БпЛА з Полтавщини на Черкащину.
- Шахеди через Київщину - на Житомирщину.
- БпЛА з Сумщини - на Чернігівщину.
- Декілька груп БпЛА на півдні Кіровоградщини - західним курсом.
- БпЛА на півночі Чернігівщини - західним курсом.
- БпЛА на півдні Київщини. Курс - західний.
- Шахед із Полтавщини - на Чернігівщину.
Раніше повідомлялося, що через удар російського безпілотника на Запоріжжі можливі перебої з постачанням газу і тепла.
Ми раніше інформували, що росіяни атакували БпЛА цивільну інфраструктуру на Полтавщині.
Читайте також:
- Обстріли Росією українських міст: Зеленський повідомив про жахливі наслідки
- Показали наслідки ворожої атаки на Одещину: є поранені
- РФ вдарила по Україні балістикою, крилатою ракетою і "Шахедами": скільки цілей вдалось знищити