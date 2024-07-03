Росія запустила в Мережі черговий фейк про винищувачі F-16: заявляють про можливу ескалацію

Російська пропаганда розповсюджує новий фейк про те, що передавання Україні винищувачів F-16 призведе до ескалації. Водночас “наслідки цієї ескалації лежать на країнах Заходу”.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Як зазначається, кремлівська пропаганда розповсюджує фейк, що дозвіл на експорт винищувачів F-16 в Україну є свідомим кроком до ескалації, а відповідальність за наслідки цієї ескалації лежить на країнах Заходу. Про це кремлівським пропагандистам заявив посол РФ у Нідерландах Володимир Тарабрін.

“Правда: ця маніпуляція розрахована винятково на західну аудиторію, якій путін разом зі своїми поплічниками неодноразово погрожував “наслідками” за перетин уявних “червоних ліній” після постачання будь-якої зброї й техніки зразка НАТО. Насправді своєю збройною агресією проти України за ескалацію бойових дій відповідальна винятково росія. Вчасне постачання Україні F-16, його комплектуючих і боєприпасів вирівняє шанси українських пілотів у боротьбі з російськими, збереже життя цивільних українців, які страждають внаслідок щоденних російських повітряних атак”, - наголосили в Центрі.

Там також підкреслили, що збільшення допомоги Повітряним силам ЗСУ дозволить виграти Україні війну в повітрі.

Нагадаємо, що стало відомо, як і скільки готувалась зустріч Зеленського та Орбана.

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