Росія запустила в Мережі новий фейк, направлений на українських студентів

Ворожі пропагандисти намагаються поширити серед української молоді панічні настрої та недовіру до держави.

Російські пропагандисти запустили в Мережі новий фейк - на цей раз вони розповсюджують інформацію про масове закриття вишів в Україні. Начебто студентів відправляють на фронт.

Про це повідомили в пресслужбі Центру протидії дезинформації.

Як зазначається, окупанти для надання правдоподібності своїм фейкам використовують заяви українських політиків щодо необхідності оптимізації системи вищої освіти в країні.

У такий спосіб ворожі пропагандисти намагаються поширити серед української молоді панічні настрої та недовіру до держави.

“Насправді про жодне масове закриття вишів в Україні не йдеться. Обговорюється можливість об'єднання окремих навчальних закладів, що не передбачає ані відрахування студентів, ані звільнення викладачів. Так само не розглядається питання скасування відстрочки від призову для студентів. Довіряйте тільки верифікованим джерелам інформації”, - розповіли в пресслужбі ЦПД.

Нагадаємо, що Держспецзв’язку побудує систему блокування російського теле- та радіомовлення на прикордонних територіях України.

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