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Росія заселяє квартири українців на окупованих територіях своїми бойовиками – ЦНС

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Росія заселяє квартири українців на окупованих територіях своїми бойовиками – ЦНС

Російський військовий / X (Twitter)

Ворог продовжує вдаватися до найцинічніших вчинків на окупованих територіях.

Так, російські солдати заселяються у квартири українців. У цьому ворогові допомагають, зокрема, місцеві комунальники.

Про це пише Центр національного спротиву. 

Людей, які виявили "гостей", просто виселяють

Як відзначають у Центрі,  комунальники на ТОТ обходять будинки й шукають квартири, власники яких виїхали. Такі квартири опечатують, а згодом – до них заселяють військових армії РФ.

"Зафіксовані випадки, коли місцеві повернулись додому й виявили у своїх помешкання російських солдатів. Та навіть після цього мешканцям не повертали квартиру, а примусово виселяли з квартир", – стверджують в українському підпіллі.

Українців вчергове закликають не йти на співпрацю з російськими загарбниками. Після деокупації регіону зрадникам неминуче доведеться нести відповідальність за підтримку злочинів держави-агресорки.

Раніше йшлося про те, що окупанти мають намір до кінця року вивезти 10 тисяч українських дітей із тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей до Москви та Санкт-Петербурга. Ключова мета – так зване "культурне просвітництво".

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Дата публікації
Перегляди
240
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