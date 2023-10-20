Росія заселяє квартири українців на окупованих територіях своїми бойовиками – ЦНС

Так, російські солдати заселяються у квартири українців. У цьому ворогові допомагають, зокрема, місцеві комунальники.

Про це пише Центр національного спротиву.

Людей, які виявили "гостей", просто виселяють

Як відзначають у Центрі, комунальники на ТОТ обходять будинки й шукають квартири, власники яких виїхали. Такі квартири опечатують, а згодом – до них заселяють військових армії РФ.

"Зафіксовані випадки, коли місцеві повернулись додому й виявили у своїх помешкання російських солдатів. Та навіть після цього мешканцям не повертали квартиру, а примусово виселяли з квартир", – стверджують в українському підпіллі.

Українців вчергове закликають не йти на співпрацю з російськими загарбниками. Після деокупації регіону зрадникам неминуче доведеться нести відповідальність за підтримку злочинів держави-агресорки.

Раніше йшлося про те, що окупанти мають намір до кінця року вивезти 10 тисяч українських дітей із тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей до Москви та Санкт-Петербурга. Ключова мета – так зване "культурне просвітництво".

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