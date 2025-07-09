РФ засуджена за звірства в Україні і збиття MH17: що тепер має зробити Москва

Росія засуджена за масштабні злочини та катастрофу MH17 / © Associated Press

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Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс безпрецедентне рішення у справі «Україна та Нідерланди проти Росії», що стало наймасштабнішим засудженням агресора в історії Ради Європи. Після 11 років судового процесу за підтримки 26 країн — третіх сторін, громадських організацій, Фонду авіакатастрофи MH17 та індивідуальних заявників суд визнав дії Росії в Україні «безпрецедентними за характером і масштабом насильства».

Про це написала міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.

ЄСПЛ підкреслив, що «зловісні заяви керівництва РФ щодо права України на існування» становлять загрозу мирному співіснуванню в Європі та підривають основи демократії. Суд констатував, що військові атаки Росії на суверенну територію України від 11 травня 2014 року до 16 вересня 2022-го були стратегічно сплановані з метою встановлення контролю над територіями, інфраструктурою та населенням.

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Рішення ЄСПЛ поширюється на події до 16 вересня 2022 року, оскільки до цієї дати діяла Конвенція про захист прав людини для Росії після її виключення з Ради Європи в березні 2022-го. Це не звільняє Росію від відповідальності за подальші злочини, але означає, що порушення після цієї дати розглядатимуться іншими міжнародними правовими механізмами.

Суд встановив, що масштабні порушення прав людини здійснювалися російськими представниками безкарно як частина «далекосяжної адміністративної системи» за прямого схвалення вищих органів влади РФ.

Серед виявлених порушень, які відбувалися протягом понад 8 років, ЄСПЛ назвав:

Військові атаки та позасудові страти цивільних і військовослужбовців.

Катування, нелюдське поводження, зґвалтування і сексуальне насильство.

Примусова праця, незаконні затримання, примусове переміщення цивільних і «фільтраційні» заходи.

Переслідування релігійних груп, окрім УПЦ МП, та обмеження свободи інформації.

Розгін мирних протестів, знищення, мародерство та експропріація майна.

Придушення української мови та ідеологічна обробка школярів.

Переміщення та усиновлення українських дітей у Росії.

Дискримінація за політичними переконаннями та національним походженням.

Невиконання обов’язку розслідувати та надавати правовий захист.

Окрім того, суд прямо встановив відповідальність Росії за вбивство 298 цивільних осіб на борту рейсу MH17, визнавши це порушенням права на життя. ЄСПЛ також зазначив, що Росія перешкоджала розслідуванню, поширюючи неправдиву інформацію. Будь-яке припущення про можливість справедливості в російських судах ЄСПЛ назвав «ілюзорним».

ЄСПЛ зобов’язав Росію негайно:

Звільнити або безпечно повернути всіх осіб, позбавлених свободи на окупованих територіях до 16 вересня 2022 року.

Співпрацювати у створенні міжнародного механізму для встановлення особи кожної дитини, переміщеної з України до Росії, та їх возз’єднання з родинами.

Питання компенсації за статтею 41 Конвенції залишається на розгляді, але буде враховувати Реєстр збитків, створений Радою Європи.

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Міністерство юстиції України, яке протягом багатьох років забезпечувало юридичний супровід цієї справи в ЄСПЛ, назвало це рішення фундаментальним кроком до справедливості та відновлення міжнародного права, підтвердивши намір продовжувати боротьбу за притягнення Росії до відповідальності через усі доступні міжнародні судові механізми.

Нагадаємо, Велика палата Європейського суду з прав людини ухвалила рішення у справі «Україна та Нідерланди проти Росії», задовольнивши переважну більшість вимог, поданих українським урядом.

Також Росія заявила, що не має наміру виконувати рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), зокрема ті, що стосуються катастрофи малайзійського Boeing рейсу MH17 і ситуації в Україні.