Журналістку Рощину, яка загинула у полоні РФ, не можуть поховати: ворог затримує процес передавання тіла

Цинізм ворога просто не знає меж.

Росія затримує процес передавання тіла української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула у ворожому полоні. Батькові росіяни досі не надали офіційних підтверджень щодо загибелі доньки.

Про це на брифінгу повідомив нардеп Ярослав Юрчишин.

Так, родина не може провести похорон дівчини. Крім того, Україна не може отримати точну інформацію про обставини смерті Вікторії Рощиної.

Нагадаємо, керівник пресслужби Координаційного штабу Петро Яценко повідомив, що інформація про смерть журналістки Вікторії Рощиної підтвердилася. Батько української журналістки Вікторії Рощиної, яку понад рік утримували в російському полоні, отримав офіційне повідомлення від влади РФ про загибель доньки. Це начебто сталося під час етапування бранки з Таганрога до Москви.

Читайте також: