Росія завдала авіаційного удару по вокзалу на Харківщині: є загиблі

У середу, 28 лютого, російська окупаційна армія завдала авіаційного удару по вокзалу в селі Великий Бурлук, що в Куп'янському районі на Харківщині. Загинуло двоє людей, серед них — 6-річна дівчинка.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, авіаудару було завдано близько 17:00.

Ворог скинув керовані авіабомби, одна з яких влучила на територію залізничного вокзалу.

“Двоє людей загинули – чоловік та шестирічна дівчинка. Мати дитини у важкому стані. Надається меддопомога”, - написав Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

В ефірі національного телемарафону він уточнив, що вокзал у Великому Бурлуку не використовувався як об’єкт транспортної інфраструктури, однак там перебували цивільні люди.

Також Синєгубов наголосив, що неодноразово під час атак на Великий Бурлук травми отримували діти. Тому розглядається питання щодо евакуації неповнолітніх з даного населеного пункту.

Нагадаємо, раніше цього ж дня окупанти вдарили КАБами по місту Купʼянськ на Харківщині. Влучили поряд з кафе, поранення отримали пʼятеро людей. Ще двоє людей – загинули.

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