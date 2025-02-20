Росія завдала масованого удару по Одесі: тисячі людей без світла

Ворог другий день поспіль масовано атакує Одесу ударними безпілотниками.

Російські загарбники масовано атакували Одесу ударними безпілотниками, в результаті чого одна жінка отримала поранення.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він повідомив, що ворог другий день поспіль масовано атакує Одесу ударними безпілотниками.

"Унаслідок сьогоднішнього удару виникли пожежі на даху закладу громадського харчування та складської будівлі, пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку. Постраждала одна людина, 55-річна жінка госпіталізована у стані середнього ступеня важкості", - йдеться у повідомленні.

Крім того, кілька тисяч жителів одного з районів Одеси залишилися без світла через пошкодження інфраструктури.

Унаслідок двох днів ударів по Одеському району, без світла 89500 абонентів.

В свою чергу мер Одеси Геннадія Труханов повідомив, що в місті пошкоджена тепломагістраль.

Раніше повідомлялося, що пізно увечері 19 лютого російські загарбники завдали чергового злочинного удару по Херсону.

Ми раніше інформували, що армія РФ вдарила по Костянтинівці. Щонайменше 1 людина загинула, ще 7 - зазнали поранень.

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