Росія завдала по Україні 478 ракетних ударів з початку вторгнення - Генштаб

Росія завдала по Україні 478 ракетних ударів з початку вторгнення - Генштаб

По Україні було випущено 788 крилатих та балістичних ракет із території РФ та Республіки Білорусь від 24 лютого.

Здебільшого окупанти використовували ракети "Іскандер" і "Точка-У", крилаті і балістичні ракети.

Про це сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов на пресконференції у Медіацентрі Україна.

"Станом на шосту годину сьогодні від початку повномасштабних бойових дій збройними силами росії було здійснено 487 ракетних ударів, під час яких із території росії та республіки білорусь випущено 788 крилатих та балістичних ракет. Оперативно-тактичних ракет "Іскандер" - 213 одиниць, оперативно-тактичних ракет "Точка-У" - 61 одиниця, крилатих ракет морського базування та повітряного базування - 235 одиниць, здійснено 4 тис. 917 авіаційних вильотів", - сказав Громов.

Він зазначив, що протягом травня ЗС РФ було здійснено 49 ракетних ударів із території Росії, випущено 74 крилатих і балістичних ракет, ракет "Іскандер" – 4 одиниці, "Точка-У" – 8 одиниць, крилатих ракет морського та повітряного базування - 2 одиниці, здійснено 459 авіаційних нальотів.

Основними цілями росіян були об'єкти транспортної інфраструктури південного та східного регіонів держави, але неодноразово обстрілювали й інші об'єкти критичної інфраструктури соціального значення.

Нагадаємо, що корабельне угруповання Чорноморського флоту РФ біля берегів України має перемінний склад і постійно загрожує ракетними ударами. У Чорному морі біля берегів України на російських кораблях у постійній готовності, щоб завдати ракетні удари, перебуває щонайменше пів сотні ракет морського базування.

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