Росія завдала по Україні масованого ракетного удару: наслідки атаки

Вночі, 21 вересня, Росія запустила по України три групи крилатих ракет, а також атакувала Харків ракетами С-300.

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Про це інформують Повітряні сили.

Повідомляється, що три групи ракет зайшли у повітряний простір України через Сумську та Харківську області.

Вибухи у Києві

У Києві внаслідок вибухів в Голосіївському районі частково зникло світло.

"У Шевченківському районі уламки ракети пошкодили газову трубу. Пожежі немає. Газова служба на місці. У Дарницькому районі є руйнування нежитлових будівель. Наразі інформації про постраждалих немає", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Пізніше Кличко заявив, що у Дарницькому районі медики госпіталізували 18-ти річну дівчину та 9-ти річну дитину (дівчинку). З будинку поруч з інфраструктурним обʼєктом, куди впали уламки.

"За уточненими даними медиків, у Дарницькому районі постраждали 7 людей. Троє з них у лікарнях міста. Четверо отримали допомогу на місці", - повідомив Кличко.

Також постраждав заклад профтехосвіти. Учні були в укритті, серед них постраждалих немає.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що внаслідок збиття ворожих ракет, сталося падіння уламків в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах.

Наслідки падіння уламків збитих ракет у Шевченківському районі столиці.

В Шевченківському районі є пошкодження газової труби, попередньо без загоряння.

В Дарницькому районі уламками пошкоджено нежитлові приміщення та припарковані автомобілі. Є загорання, працюють екстрені служби.

Наслідки падіння уламків в Дарницькому районі.

Наслідки падіння уламків в Дарницькому районі / Фото: t.me/VA_Kyiv

Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.

Наслідки ракетного обстрілу Черкас

У Черкасах в результаті ракетної атаки постраждали пʼятеро осіб, одна людина лишається під завалами. Унаслідок роботи ППО — падіння уламків у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об’єкт соціальної інфраструктури. Триває рятувальна операція.

Наслідки ракетного удару по Черкасам

Удар по Харкову

У Харкові було щонайменше шість "прильотів" під час російської ракетної атаки.

"Окупанти завдали 6 ударів по місту Харків, зокрема у Слобідському районі. Є пошкодження цивільної інфраструктури, інформація щодо постраждалих перевіряється", - розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терєхов повідомив, що за попередньою інформацією всі вибухи пролунали у Слобідському районі міста.

"Щодо можливих постраждалих та руйнувань — йде збір інформації", - заявив Терехов.

Ракети на заході країни

Також вибухи чули на Хмельниччині, Івано-Франківщині та Рівненщині.

Про роботу ППО повідомили у Хмельницькій ОВА.

Повідомляється що внаслідок вибухів у частині Рівного зникло світло. Мешканці Рівного повідомили, що електропостачання у місті відновили о 7:00.

Також повідомляється про зникнення світла у Вараші, що в Рівненські області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти під час ракетної атаки на місто Торецьк 20 вересня вбили чотирьох людей.

Крім того, ми раніше інформували, що українські військові завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту російських окупантів.

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