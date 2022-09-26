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Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю

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Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Російські війська не припиняють атакувати Запоріжжя.

Вночі Запоріжжя знову зазнало ракетного удару. Інформації про потерпілих станом на 07:00 26 вересня немає.

Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

Внаслідок ворожого обстрілу ушкодження отримали житлові будинки, освітній заклад та заклад охорони здоров‘я. Також постраждав гаражний кооператив. Там сталася пожежа. Ушкоджено автомобілі.

"Якщо ваша оселя теж зазнала руйнувань, повідомляйте про це на 15-80", - наголосив Куртєв.

Нагадаємо, розпочалася 215 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. ЗСУ відбили атаки окупантів на 13 ділянках, а українські пілоти відпрацювали по 25 районах зосередження ворога. Детальніше про ситуацію на фронті - в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2537
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