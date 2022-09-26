Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю

Вночі Запоріжжя знову зазнало ракетного удару. Інформації про потерпілих станом на 07:00 26 вересня немає.

Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

Внаслідок ворожого обстрілу ушкодження отримали житлові будинки, освітній заклад та заклад охорони здоров‘я. Також постраждав гаражний кооператив. Там сталася пожежа. Ушкоджено автомобілі.

"Якщо ваша оселя теж зазнала руйнувань, повідомляйте про це на 15-80", - наголосив Куртєв.

Нагадаємо, розпочалася 215 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. ЗСУ відбили атаки окупантів на 13 ділянках, а українські пілоти відпрацювали по 25 районах зосередження ворога. Детальніше про ситуацію на фронті - в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Читайте також: