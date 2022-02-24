Росія завдала ракетних ударів у Київській області: що відомо на цей час

Росія завдала ракетних ударів у Київській області: що відомо на цей час

На Київщині горить штаб Національної гвардії.

Окупанти обстріляли військові об'єкти Київщини.

На Київщині горить штаб Національної гвардії. Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Оперативна інформація про наслідки ворожих обстрілів на території Київської області. Станом на 06:30 загоряння на складах боєприпасів у с. Ольшаниця Білоцерківського району, загоряння штабу НГУ с. Нові Петрівці, у с. Межигір'я пошкоджено 39 ДПРЧ Київської області", - сказано у повідомленні.

Голова Київської ОДА звернувся до жителів регіону.

"Дорогі земляки! Зараз, як ніколи, потрібно об’єднатися та зберігати спокій! Наразі терміново скликаю оперативний штаб. Звіряємо інформацію по районах Київщини. Як тільки матиму достовірні дані – повідомлю вам. Довіряйте виключно перевіреним джерелам! Усі служби, що забезпечують життєдіяльність населених пунктів, працюють в посиленому режимі 24/7.За можливості лишайтеся вдома. Тримаймося", - звернулися до населення в ОДА.

Оперативний штаб столиці ухвалив низку рішень у зв’язку з військовою агресією. Так, від сьогодні у столиці школи та садочки не працюють. Лікарні, поліклініки та вся медична система столиці працює в посиленому режимі. Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об’єктів укриття населення.

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Нагадаємо, Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні.

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