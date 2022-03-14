Росія завдала ракетний удар у Житомирській області: є потерпілі

Росія завдала ракетний удар у Житомирській області: є потерпілі

Пошкоджено сім будівель.

Російська Федерація у ніч проти понеділка, 14 березня, завдала ракетного удару по Житомирській області.

Також читайте Окупанти обстрілюють населені пункти Сумщини з вокзалу у Тростянці (відео)

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Зазначається, що близько російські окупанти атакували селища міського типу Ставище Житомирського району. Ракетний удар було завдано по адміністративним будіалям.

Внаслідок повітряної атаки Росії постраждало чотири особи. За попередньою інформацією, знищено сім будівель.

Наразі на місці удару працюють рятувальники. Проводяться пошуки.

Як повідомлялося, у Житомирській області не припиняються ворожі обстріли. У неділю, 13 березня, ракета влучила у житловий квартал Малина, де розташовані дитячий садочок та приватний будинок. Сила ураження була такою, що повилітали усі вікна й двері, пошкоджено дах, посунуло стіни.

Дивом минулось без жертв та потерпілих: садочок був порожній, а господар вийшов з будівлі незадовго до обстрілу.

Нагадаємо, що на Рівненщині внаслідок авіаудару окупантів було пошкоджено телевізійну вежу.